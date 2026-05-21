Bernardo Silva dice addio al Manchester City | Juventus perde terreno e Atletico in prima fila

Dopo nove stagioni, Bernardo Silva si prepara a lasciare il Manchester City. Il centrocampista portoghese, accostato alla Juventus negli ultimi mesi, sembra ormai lontano dal trasferimento in Italia. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha intensificato le trattative e si trova in prima linea per assicurarsi il calciatore classe 1994. La decisione finale del giocatore e le mosse delle società coinvolte saranno decisive nelle prossime settimane.

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Dopo nove stagioni Bernardo Silva è pronto a concludere la sua avventura con il Manchester City. Il futuro del portoghese, seguito anche dalla Juventus negli ultimi mesi, sembra però destinato lontano da Torino: l’Atletico Madrid accelera nella corsa al fantasista classe 1994. Bernardo Silva ai saluti con il City: Atletico in pole. La notizia ormai trapelata da mesi è diventata ufficiale. Con i Citizens, il portoghese ha conquistato sei Premier League, una Champions e al referto 77 reti e 76 assist. Nonostante il forte interesse della Vecchia Signora, però, non tutte le strade del calciomercato sembrano portare a Torino. Secondo le ultime dichiarazioni dell’ex Monaco ha lasciato intendere la volontà di avvicinarsi alla famiglia dopo dodici anni trascorsi lontano da casa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Bernardo Silva dice addio al Manchester City: Juventus perde terreno e Atletico in prima fila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video End of an Era… Bernardo Silva Leaves City Sullo stesso argomento CdS – Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l’addio al Manchester City2026-04-16 14:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Arrivato nel 2017,... Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo?Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona... #Juventus, pronta la rivoluzione. Senza Champions sfuma Bernardo Silva, mentre Alisson resta ancora possibile. #Spalletti chiede comunque l'addio di #Comolli o un Comolli più ridimensionato x.com Commento di Danilo sui colloqui tra la Juventus e Bernardo Silva. reddit JUVENTUS - Il mercato si complica: senza Champions Bernardo Silva dice no, in quota rischio cessione per Bremer (2,75)Una doccia gelata, non solo per la stagione in corso, ma soprattutto per le prospettive future. L’inaspettata sconfitta della Juventus contro la Fiorentina fa scivolare i bianconeri al sesto posto a s ... napolimagazine.com Juve, Bernardo Silva no, Alisson sì: la Champions divide il mercatoIl portoghese pronto a dire no alla Juve in caso di mancata Champions, Atletico e Barcellona sulle sue tracce. Alisson resta pista aperta anche senza quarto posto. Intanto parla Dario Canovi: La Juve ... sport.quotidiano.net