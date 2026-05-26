Dimore storiche quasi 4.500 visitatori in Campania per la giornata nazionale Adsi

In Campania, quasi 4.500 persone hanno visitato dimore storiche durante la XVI Giornata nazionale organizzata dall’Associazione dimore storiche italiane. La giornata ha registrato numeri positivi rispetto alle edizioni precedenti, con un incremento di visitatori rispetto agli anni passati. Le strutture aperte al pubblico hanno accolto i visitatori con visite guidate e aperture straordinarie. L’evento si è svolto in diverse località della regione, coinvolgendo vari edifici storici.

Si chiude con numeri positivi in Campania la XVI Giornata nazionale delle Dimore storiche promossa dall’Associazione dimore storiche italiane. Domenica 24 maggio le 22 dimore aderenti nella regione hanno accolto complessivamente quasi 4.500 visitatori, confermando il crescente interesse verso il patrimonio storico privato e il suo valore culturale e turistico. Ottimi risultati anche per le proprietà con giardini storici, come il Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara a Caserta, particolarmente apprezzato per il valore paesaggistico e botanico. “I numeri... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Dark Story of Chatsworth House | 475 Year Old English Mansion Documentary

Notizie e thread social correlati

Oltre 20 dimore storiche aperte in Campania: il 24 maggio torna la Giornata Nazionale AdsiIl 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche...

Le dimore storiche aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio si tiene la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche...

Temi più discussi: Dimore storiche aperte in Veneto: anche Verona riscopre i suoi tesori nascosti del passato; Entra nelle Dimore storiche più belle d’Italia. Guarda le foto; Sulla ciclopedonale dell’Olona: dai Mulini di Gurone al centro storico; Veneto | 40 dimore storiche aperte gratis tra ville e palazzi segreti.

Le dimore storiche aprono le porte ai visitatori: ecco quelle aperte in Toscana e UmbriaCastelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente, ecco i luoghi dove immergersi nella bellezza senza tempo del nostro patrimonio ... lanazione.it

Le dimore storiche sono il più vasto e straordinario museo diffuso d’Italia. Una giornata per celebrarleDimore storiche e aree interne: senza una strategia nazionale rischiamo di perdere un’infrastruttura culturale decisiva. Intervista alla Presidente ADSI ... artribune.com