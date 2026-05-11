Oltre 20 dimore storiche aperte in Campania | il 24 maggio torna la Giornata Nazionale Adsi

Il 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa giornata, numerose residenze storiche in tutta Italia saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare oltre venti dimore in Campania. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di centinaia di immobili di interesse storico e architettonico, coinvolgendo diverse regioni del Paese.

Domenica 24 maggio torna la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane, con l’apertura straordinaria di centinaia di residenze storiche in tutta Italia. In Campania saranno oltre 20 le dimore visitabili gratuitamente grazie all’iniziativa organizzata da Adsi Campania, che consentirà al pubblico di entrare in palazzi, ville e residenze private spesso fuori dai tradizionali circuiti turistici. L’iniziativa punta a valorizzare quello che viene definito “il più grande museo diffuso del Paese”, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere luoghi ricchi di storia, arte e tradizioni, attraverso tour guidati e percorsi accompagnati dalla rete dei soci dell’associazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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