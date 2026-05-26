Stasera su La7 torna DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. La puntata andrà in onda in prima serata, martedì 26 maggio 2026. Sono previsti diversi ospiti, ma ancora non sono stati comunicati i nomi. La trasmissione si occupa di attualità e politica, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sui partecipanti. La messa in onda è prevista per questa sera, con un nuovo appuntamento settimanale.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 26 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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DI MARTEDì la7 - puntata 12 maggio 2026

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