DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7

Da tpi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 12 maggio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni martedì sera in prima serata e questa sera saranno presenti alcuni ospiti, i cui nomi sono stati annunciati nelle anticipazioni. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, come di consueto, coinvolgendo esperti e protagonisti del panorama nazionale.

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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it

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