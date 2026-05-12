DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7
Stasera, 12 maggio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni martedì sera in prima serata e questa sera saranno presenti alcuni ospiti, i cui nomi sono stati annunciati nelle anticipazioni. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, come di consueto, coinvolgendo esperti e protagonisti del panorama nazionale.
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it
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Giovanni Floris (Credit: AGF)DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it