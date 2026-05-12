DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 12 maggio 2026 su La7

Stasera, 12 maggio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni martedì sera in prima serata e questa sera saranno presenti alcuni ospiti, i cui nomi sono stati annunciati nelle anticipazioni. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, come di consueto, coinvolgendo esperti e protagonisti del panorama nazionale.

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