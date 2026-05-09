Il 9 maggio 2026, una giornalista sportiva e un portiere hanno annunciato su Instagram la nascita del loro secondo bambino, Leonardo. La notizia è stata accompagnata dalle prime foto del neonato, condivise sui social. È il secondo figlio per la coppia, che si è mostrata felice per questo nuovo arrivo. La nascita è avvenuta in un giorno che per loro rappresenta un momento speciale.

Il 9 maggio 2026 è un giorno speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista sportiva e il portiere hanno dato il benvenuto a Leonardo, il loro secondo figlio. Fratellino della piccola Aria. Il dolce annuncio arriva sui social, con le prime tenerissime foto del bebè assieme a mamma e papà. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta mamma per la seconda volta, è nato Leonardo: le prime foto su Instagram

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