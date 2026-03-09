Gli Stati Uniti hanno espresso opposizione ai programmi di cooperazione che coinvolgono medici cubani inviati in Calabria, dove la presenza di professionisti provenienti da Cuba è considerata essenziale da parte della Regione per mantenere aperti alcuni ospedali. Donald Trump ha richiesto che i medici vengano fatti tornare in patria, mentre le autorità regionali affermano che senza di loro le strutture sanitarie rischiano di chiudere.

Da decenni Cuba invia personale medico in numerosi Paesi del mondo, soprattutto in Africa, America Latina e Caraibi. In Italia sono arrivati durante e a seguito dell'emergenza Covid. Sono le «brigate mediche cubane», negli anni diventate uno dei principali strumenti di cooperazione internazionale per l'isola. Nonché una fonte economica importante per Cuba, stremata dalle politiche americane, tra cui il blocco delle importazioni di petrolio. Negli ultimi mesi, la pressione diplomatica statunitense sui Paesi che ospitano medici cubani si è intensificata e diversi governi hanno deciso di interrompere i programmi di cooperazione, tra cui: Paraguay, Guyana, Bahamas, Saint Vincent, Antigua, Barbuda, Saint Lucia, Guatemala, Honduras. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I medici cubani in Calabria: adesso Donald Trump vuole che vadano via. La Regione: «Senza di loro gli ospedali chiudono»

