Cuba Lucano in partenza con l' European Convoy | Motivato dai medici venuti in Calabria

Un rappresentante di Cuba sta per partire con l’European Convoy, accompagnato da un gruppo di medici provenienti dalla Calabria. La sua partenza è motivata dalla presenza di professionisti sanitari che si sono recati in Calabria. Durante un'intervista, ha affermato che il gesto rappresenta una dimostrazione della resistenza di un popolo contro l’intervento di uno Stato considerato dominante.

“Penso che questo gesto abbia un alto valore per dimostrare che c’è un popolo che da tantissimi anni resiste all’imperialismo dello Stato più potente del mondo, che invade in ogni luogo. È un gesto simbolico”. Così Mimmo Lucano, eurodeputato di Avs, all’esterno dell’ aeroporto di Fiumicino, dal quale si imbarcherà per prendere parte all’ European Convoy to Cuba. “Devo dire che mi dà una forte motivazione il pensiero che medici cubani sono venuti in Calabria per aiutarci in uno dei drammi sociali più grandi per la nostra regione, la sanità”, continua il sindaco di Riace, che sottolinea come i sanitari cubani “non si sono sottratti, nonostante la loro condizione, sono venuti dall’altro mondo”, così da “riconoscere questa solidarietà internazionale che fa sempre bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, Lucano in partenza con l'European Convoy: "Motivato dai medici venuti in Calabria" Articoli correlati Cuba, in partenza European Convoy: "Portiamo oltre 5 tonnellate di aiuti"“In questo momento drammatico per il Paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di embargo commerciale e... La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana: “Rompere l’assedio a Cuba”Partiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il “Nuestra America Convoy” che non sarà solo una Flotilla ma... Aggiornamenti e notizie su European Convoy Temi più discussi: La Flotilla per Cuba. Parte dall'Italia una spedizione con aiuti umanitari, a bordo Ilaria Salis e Mimmo Lucano; Flotilla verso Cuba, in partenza una delegazione europea dall’Italia. A bordo anche Lucano e Salis; Flotilla, Salis in partenza per Cuba: Partiamo per solidarietà; Flotilla per Cuba, cento volontari in partenza da Milano: Solidarietà senza confini. Cuba, in partenza European Convoy: Portiamo oltre 5 tonnellate di aiuti(LaPresse) In questo momento drammatico per il Paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di ... stream24.ilsole24ore.com In partenza la delegazione europea del convoglio umanitario per Cuba. A bordo anche quattro eurodeputatiIlaria Salis, Mimmo Lucano, Marc Botenga e Emma Fourreau si uniscono all'iniziativa 'Let Cuba Breath', per rompere l'embargo statunitense sull'isola. Trump: Che io la liberi o la conquisti, penso di ... eunews.it RIFONDAZIONE COMUNISTA SARÀ CON L’EUROPEAN CONVOY IN PARTENZA IL 17 MARZO PER CUBA Cuba no está sola! Rifondazione Comunista partecipa all’European Convoy in partenza il 17 marzo, organizzato dalla campagna Let Cuba breathe. - facebook.com facebook Solidarietà per Cuba: da Vicenza un supporto a “European Convoy Nuestra América” x.com