Rocco Casalino pronto a diventare papà figlio in arrivo per l’ex braccio destro di Conte? Il fidanzato è pronto!

Rocco Casalino si prepara a diventare padre, con l’arrivo di un figlio in programma. L’ex portavoce di un ex presidente del Consiglio ha parlato dei nuovi progetti professionali e delle scelte di vita importanti, lasciando trasparire un periodo di cambiamenti. Il suo fidanzato è pronto ad affrontare questa nuova fase, mentre Casalino condivide alcuni dettagli sulla sua vita privata e sui prossimi passi.

Tra nuovi progetti professionali e scelte di vita importanti, Rocco Casalino si racconta senza filtri e lascia intravedere un futuro pieno di cambiamenti. L’ex portavoce del Movimento 5 Stelle, oggi impegnato tra politica locale, giornalismo e televisione, ha condiviso anche dettagli molto personali, aprendo uno spiraglio su un desiderio che potrebbe presto trasformarsi in realtà: quello di costruire una famiglia. Rocco Casalino e il suo fidanzato sognano la paternità. Nel corso dell’intervista, Casalino ha parlato con entusiasmo della relazione con il compagno Alejandro, conosciuto in Colombia durante un evento lavorativo. Un incontro casuale che si è trasformato in qualcosa di molto profondo: « Alejandro è la persona cercavo ».🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rocco Casalino pronto a diventare papà, figlio in arrivo per l’ex braccio destro di Conte? Il fidanzato è pronto! Notizie correlate Leggi anche: Rocco Casalino presenta il fidanzato in tv: “Lo amo come non ho mai amato nessuno” “Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana. Contenuti utili per approfondire Rocco Casalino: Vorrei un figlio con il mio compagno, lui anche quattro. Poi le parole su Giuseppe ConteL'ex capo della comunicazione del Movimento 5 stelle ha descritto questo come il momento più bello della sua vita ... today.it Rocco Casalino: Volevo tornare in tv a dire la mia. Amo Alejandro e vorrei un figlio con luiRocco Casalino racconta il suo ritorno in tv nei programmi di La7, dove sfoggia le sue competenze in comunicazione politica ... fanpage.it