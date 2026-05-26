Il brano “Bambola di pezza” è stato scritto da Diego Cassettari e si ispira a scene di guerra invisibili, come il silenzio che segue i conflitti. La canzone si concentra sugli sguardi dei bambini che non comprendono il motivo di un mondo improvvisamente insicuro. La musica cerca di catturare questa realtà senza filtri, riflettendo sulle conseguenze di conflitti che non si vedono, ma si sentono nel silenzio e negli occhi dei più piccoli.

Ci sono guerre che non si raccontano con le bombe, ma con il silenzio che lasciano dietro. “Bambola di pezza” nasce proprio lì: nello sguardo dei bambini che non capiscono perché il mondo, all’improvviso, smetta di essere un posto sicuro. Nel suo nuovo brano, Diego Cassettari sceglie di mettersi all’altezza degli occhi dei più piccoli, osservando la tragedia umana della guerra da una prospettiva fragile, disarmata e autentica. La bambola di pezza diventa così il simbolo di ciò che resta: un gioco consumato che richiama l’immagine di un’infanzia spezzata, falciata troppo presto. Il testo non descrive l’orrore in modo diretto, ma lo lascia emergere con una forza cruda e inevitabile. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Diego Cassettari firma un brano intenso e senza filtri: arriva “Bambola di pezza”

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