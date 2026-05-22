Ariannah firma il nuovo brano Canzoni senza senso

La cantante teatina Ariannah, nome d’arte di Arianna D’Angelo, ha debuttato venerdì 22 maggio con il suo nuovo singolo, dal titolo “Canzoni senza senso”. Il brano (Bit Records) è in stile pop indie, arrangiato e prodotto da Sandro Odoardi.Una canzone che evoca un salto nell’adolescenza vissuta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Nicole Music – Arianna | canzone sulla perdita

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