Ariannah firma il nuovo brano Canzoni senza senso
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
La cantante teatina Ariannah, nome d’arte di Arianna D’Angelo, ha debuttato venerdì 22 maggio con il suo nuovo singolo, dal titolo “Canzoni senza senso”. Il brano (Bit Records) è in stile pop indie, arrangiato e prodotto da Sandro Odoardi.Una canzone che evoca un salto nell’adolescenza vissuta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Nicole Music – Arianna | canzone sulla perdita
Sullo stesso argomento
The Miracle: brano dei Queen che celebra la pace come vero “miracolo” dell’umanità. Insegnare con le canzoniPubblicata nel 1989 all’interno dell’album The Miracle, la canzone The Miracle dei Queen è uno dei brani più ottimisti e visionari della band.
Leggi anche: Bullismo e cyberbullismo, Clair firma “Colpa Mia”: il brano che dà voce a chi si sente responsabile del male subìto