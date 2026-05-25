Diego Abatantuono in vendita la sua villa in Toscana a quasi 2mln di euro | il passato curioso

Da dilei.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una villa toscana appartenuta all’attore è stata messa in vendita per circa 2 milioni di euro. La proprietà, situata in una zona di pregio, è ora disponibile sul mercato immobiliare di alta gamma. La casa, che in passato ha attirato l’attenzione per alcuni dettagli curiosi, è stata inserita tra le offerte di immobili di lusso. La vendita è stata annunciata senza ulteriori specifiche sulla proprietà.

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In vendita la villa toscana di Diego Abatantuono, con i fari puntati da parte del mercato immobiliare di alta gamma. La proprietà si trova a Mutigliano, a nord di Lucca e rappresenta uno degli angoli di campagna lucchese più belli e anche meglio recuperati. La storia di questa costruzione di pregio di 400 metri quadri, immersa in un’area verde di altri 10mila, tra ulivi secolari? Bé, quantomeno singolare e curiosa, visto che quella che oggi è una dimora di lusso, un tempo era un edificio rurale dal nome poco edificante. Se diciamo Villa La Porcilaia, il pensiero va subito a recinti di suini, fanghiglia e rimanenze di carrube in ogni dove. E invece, in barba ai maiali, oggi la proprietà vanta confort a 5 stelle, spazi ampi, piscina a sfioro e un onorevole prezzo di vendita di 1,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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