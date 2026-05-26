A Santa Maria a Monte si è concluso il Campionato Regionale Cicloamatori 2026, organizzato dal Domestic Cycling Team. Durante la gara sono stati assegnati dieci titoli toscani: nove nel settore maschile e uno femminile. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi amatori, con prove che hanno messo in evidenza le capacità dei ciclisti locali. La giornata si è svolta con successo, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Organizzato dal Domestic Cycling Team si è svolto con successo a Santa Maria a Monte il Campionato Regionale Cicloamatori 2026 della Federazione Ciclistica Italiana con l’assegnazione di ben 10 titoli, nove nel settore maschile più quello femminile. La manifestazione ha voluto ricordare anche Marcello Massini, storico direttore sportivo che abitava proprio a Santa Maria a Monte, scomparso nei giorni scorsi, che ha fatto crescere tanti atleti poi diventati anche campioni del ciclismo. Il trofeo intitolato al suo nome è stato vinto dalla società New Mt Bike Team 2001. Tra i presenti il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti e il coordinatore del settore amatoriale dello stesso Comitato, Pierluigi Castellani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci titoli Toscani per gli amatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leggende Italiane: Orazio Salvatori

Notizie e thread social correlati

Ciclismo: campionati toscani femminili su strada. Quattro i titoli assegnatiLa seconda edizione del Trofeo Rosa si è svolta a Montalto, in provincia di Arezzo, il 2 maggio 2026, e ha visto assegnare i titoli toscani femminili...

Nuoto Uisp 2003 strepitosa ai Campionati regionali di categoria: 5 titoli toscaniI Campionati regionali di nuoto si sono svolti alla piscina Rosi La Bastia di Livorno, divisi in due weekend distinti: il primo dedicato alle donne e...

Argomenti più discussi: Dieci titoli Toscani per gli amatori; Concorso Agenzia Regionale Toscana Istruttori 2026: 17 posti - Come studiare per la prova scritta; Il Mef emette nuovi titoli di Stato per dieci miliardi; Alpi Apuane, a dieci anni dagli Stati Generali un confronto sul futuro tra tutela della biodiversità e lavoro.

Dieci titoli Toscani per gli amatoriOrganizzato dal Domestic Cycling Team si è svolto con successo a Santa Maria a Monte il Campionato Regionale Cicloamatori ... lanazione.it