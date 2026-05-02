Ciclismo | campionati toscani femminili su strada Quattro i titoli assegnati

La seconda edizione del Trofeo Rosa si è svolta a Montalto, in provincia di Arezzo, il 2 maggio 2026, e ha visto assegnare i titoli toscani femminili di ciclismo su strada per la stagione in corso. Sono stati conseguiti i riconoscimenti nelle categorie esordienti, allieve e juniores, con un totale di quattro titoli regionali distribuiti tra le giovani atlete. La manifestazione ha coinvolto diverse concorrenti provenienti dalla regione.

Montalto (Arezzo), 2 maggio 2026 – La seconda edizione del Trofeo Rosa a Montalto in provincia di Arezzo, ha assegnato i quattro titoli regionali per la stagione 2026, i due per le esordienti, quello delle allieve e quello delle juniores. In quest’ultima categoria sette le classificate con primo posto per la messicana Natalia Soto Peneda della A.R. Monex Pro Cycling Team che ha preceduto in categoria la Bonassi, Zandri, Stacchini, Cassata, Righetto, Bucciarelli e Aurora Masi della società Brescia-F.Magni Fklanders Love che ha conquistato il titolo toscano. La vittoria in questa gara “Open” che vedeva al via anche le élite è stata ottenuta in assoluto da Anna Izotova della Biesse Carrera Premac che ha preceduto in volata la Tormena e la Crestanello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: campionati toscani femminili su strada. Quattro i titoli assegnati Notizie correlate Corsa su strada: assegnati i titoli di campioni provinciali a staffettaMai così tanta gente alla Staffetta di Primavera - Trofeo Alico proposta come da tradizione dal Gs Valgerola nel lunedì dopo Pasqua. Ciclismo, a San Miniato Basso i Campionati Toscani giovaniliSan Miniato (Pisa), 19 marzo 2026 - È stato assegnato alla società San Miniato Ciclismo fondata nel 2011 e presieduta da Alberto Carmignani il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: I Campioni toscani XC sul Monte Amiata; Atletica Prato, al Ferrari la squadra femminile è prima nella prova su pista del Campionato Italiano di Società di Marcia; L’Amiata incorona i campioni del Cross Country: successo a Piancastagnaio per il Campionato Regionale XCO 2026; Prossime Gare dal 20 Aprile al 30 Aprile 2026. Ciclismo: campionati toscani femminili su strada. Quattro i titoli assegnatiMontalto (Arezzo), 2 maggio 2026 – La seconda edizione del Trofeo Rosa a Montalto in provincia di Arezzo, ha assegnato i quattro titoli regionali per la stagione 2026, i due per le esordienti, quello ... lanazione.it Ciclismo femminile - L’evento: svelato il percorso. Il Giro di Toscana partirà dalle MuraTutti i tasselli al posto giusto. Dopo il prologo di Chiesina e la tappa di Segromigno dedicata a Michela Fanini e a Giulietta – figlia e moglie di Brunello Fanini – Segromigno ritorna anche la frazio ... sport.quotidiano.net Ciclismo, a Ittiri tutto pronto per Andalas strade sarde x.com Puro cinema #Ciclismo #Cycling #TDR26 #Pogacar - facebook.com facebook