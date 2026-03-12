I Campionati regionali di nuoto si sono svolti alla piscina Rosi La Bastia di Livorno, divisi in due weekend distinti: il primo dedicato alle donne e il secondo agli uomini. Durante la competizione, sono stati assegnati cinque titoli toscani, con atleti e atlete che si sono confrontati in diverse discipline. L’evento ha coinvolto nuotatori di diverse età e livelli, offrendo un quadro completo delle fasce di talento della regione.

Cascina (PI), 12 marzo 2026 - Si sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore femminile e poi il settore maschile. La Nuoto Uisp 2003 ha ottenuto 23 medaglie, con 5 titoli regionali, e si è piazzata nelle varie classifiche di categoria tra le prime 6 società toscane su oltre 50 partecipanti. Strepitoso il capitano Alessandro Sonetti, classe 2004, che vince il titolo nella gara regina dei 100 stile assoluti con il tempo di 49”08, ben 2 argento nei 50 stile e farfalla e infine il bronzo nei 100 farfalla. Ottime prove di Giulia Meucci, che vince il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuoto Uisp 2003 strepitosa ai Campionati regionali di categoria: 5 titoli toscani

Articoli correlati

La Nuoto Uisp 2003 vola nei Campionati regionali di categoria: 23 medaglie e 5 titoli toscaniSi sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore...

La Chimera Nuoto debutta ai campionati toscani con sei titoli regionaliSei titoli regionali e ventotto medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno.

Aggiornamenti e notizie su Nuoto Uisp

La Nuoto Uisp 2003 vola nei Campionati regionali di categoria: 23 medaglie e 5 titoli toscaniSi sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore femminile e poi il settore maschile. La Nuoto Uisp 2003 ha ... pisatoday.it

La staffetta della Nuoto Uisp 2003 centra uno strepitoso nono posto ai Campionati nazionalCascina (PI), 15 aprile 2022 – Si è svolta presso la piscina olimpionica di Riccione il Campionato Nazionale assoluto primaverile riservato a tutti gli atleti che avevano ottenuto i tempi limite ... lanazione.it