Il 15 maggio, durante la corsa alla qualificazione in Champions League, il Milan aveva incontrato il tecnico del Bournemouth, Andoni Iraola, con l’obiettivo di sostituire Max Allegri. Dieci giorni prima di questo incontro, il club aveva già avuto un contatto con Iraola. La trattativa era legata alla possibilità di ingaggiare l’allenatore spagnolo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Il 15 maggio, in piena lotta per la Champions, il Milan aveva già incontrato il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola per portarlo a Milano al posto di Max Allegri. A comunicarlo è Sky Sport. Due giorni prima di Genoa-Milan l’incontro con Iraola. E non fu un incontro informale, era presente lo stato maggiore del club. Il primo incontro il 15 maggio a Londra alla presenza di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Nuovo meeting in queste ore. Il 15 maggio significa due giorni prima di Genoa-Milan partita decisiva per le sorti rossonere. Partita che fu poi vinta dal Milan per 2-1. Iraola- @acmilan: il primo incontro il 15 maggio a Londra alla presenza di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dieci giorni fa il Milan aveva già incontrato Iraola (Sky Sport)

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