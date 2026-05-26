Dieci giorni dopo la strage di Modena come stanno i ricoverati al Maggiore

Notizia in breve

A dieci giorni dall’attacco con l’auto a Modena, le condizioni dei due coniugi feriti e ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna stanno migliorando lentamente. La strage è avvenuta il 16 maggio, quando un 31enne ha investito la folla. I due sono ancora sotto cure, ma i medici riferiscono che le loro condizioni sono in progresso. Nessun aggiornamento sui dettagli specifici delle loro condizioni o sui tempi di dimissione.