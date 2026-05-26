Dieci giorni dopo la strage di Modena come stanno i ricoverati al Maggiore
A dieci giorni dall’attacco con l’auto a Modena, le condizioni dei due coniugi feriti e ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna stanno migliorando lentamente. La strage è avvenuta il 16 maggio, quando un 31enne ha investito la folla. I due sono ancora sotto cure, ma i medici riferiscono che le loro condizioni sono in progresso. Nessun aggiornamento sui dettagli specifici delle loro condizioni o sui tempi di dimissione.
A dieci giorni di distanza dalla strage compiuta da Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio scorso si è lanciato con un'auto sulla folla a Modena, “lentamente migliorano” le condizioni dei due coniugi rimasti feriti e ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna.Quel che resta dopo l'omicidio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)
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Temi più discussi: Il termine assegnato per il soccorso istruttorio in senso stretto non ha natura perentoria, salvo il rispetto del limite massimo di dieci giorni.; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Concorso Allievi Finanzieri da 1985 posti: Modifica della Commissione e Aggiornamenti; Due Giorni Marchigiana show. In volata sfreccia Manenti.
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Questa è la mia storia. Dieci giorni dopo aver dato alla luce mio figlio, la mia vita si è fermata. Uno shock settico. Un coma. Il silenzio. Mi sono addormentata il 14 febbraio. Mi sono risvegliata il 15 marzo. Con una tracheotomia. Senza voce. Lontana da mio figli facebook
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