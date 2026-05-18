Auto sulla folla a Modena diramato nuovo bollettino medico | come stanno i feriti ricoverati al Maggiore

Nella giornata di oggi è stato diffuso un nuovo bollettino medico riguardante i cinque feriti ricoverati al Maggiore di Bologna, dopo l’incidente avvenuto lo scorso 16 maggio nel centro storico di Modena. Tra i feriti, alcuni sono ancora in condizioni gravissime, mentre altri si trovano in trattamento presso le strutture ospedaliere delle due città. L’incidente si è verificato quando un’auto ha investito la folla, creando un clima di preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Restano gravissime le condizioni di alcuni dei cinque feriti ricoverati tra Modena e Bologna dopo essere stati travolti lo scorso sabato 16 maggio nel centro storico modenese, quando un’auto si è lanciata sulla folla seminando il panico. Intorno alle ore 11 di doggi, lunedì 18 maggio, l’Azienda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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