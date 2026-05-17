Modena come stanno i feriti dopo l’investimento in centro | grave la donna al Maggiore

Dopo l’incidente avvenuto nel centro storico di Modena, le autorità e i medici continuano a monitorare le condizioni delle persone coinvolte. Tra i feriti, una donna è stata trasportata al reparto di rianimazione di un ospedale di Bologna e si trova in condizioni considerate gravi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle altre persone rimaste coinvolte o sulle circostanze dell’investimento. La zona resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il giorno dopo l’investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, l’attenzione resta tutta concentrata sulle condizioni delle persone ricoverate tra Modena e Bologna. Il bilancio dell’azione compiuta da Salim El Koudri resta pesantissimo: diversi feriti, alcuni in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI

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