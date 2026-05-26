Dieci anni senza Giulio Regeni | dall’Università un' iniziativa per la libertà di ricerca
A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, un evento dedicato alla libertà di ricerca è stato promosso dall’Università. La senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo ha organizzato l’iniziativa per ricordare Regeni e discutere delle tematiche legate alla libertà accademica. L’appuntamento si svolge in occasione del decimo anniversario, coinvolgendo studenti, ricercatori e rappresentanti del mondo accademico. L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione sulla tutela della libertà di ricerca.
A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo organizza un evento sui temi della libertà di ricerca in suo ricordo. Un'iniziativa che vede una straordinaria mobilitazione della comunità accademica italiana, con il coinvolgimento di 76 università che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Le università per Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa. Un'iniziativa per la libertà di ricerca
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