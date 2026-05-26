Dieci anni senza Giulio Regeni | dall’Università un' iniziativa per la libertà di ricerca

Notizia in breve

A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, un evento dedicato alla libertà di ricerca è stato promosso dall’Università. La senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo ha organizzato l’iniziativa per ricordare Regeni e discutere delle tematiche legate alla libertà accademica. L’appuntamento si svolge in occasione del decimo anniversario, coinvolgendo studenti, ricercatori e rappresentanti del mondo accademico. L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione sulla tutela della libertà di ricerca.