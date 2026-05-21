VIDEO | Dieci anni senza Giulio Regeni l' università non dimentica | Una ricerca libera è presidio di democrazia

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, un’università ha organizzato una proiezione del documentario intitolato “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. L’evento ha visto un lungo applauso al termine della proiezione, inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”. Questa iniziativa è stata promossa dalla senatrice a vita e ha coinvolto complessivamente 76 atenei italiani. La manifestazione ha rappresentato un momento di commemorazione e riflessione collettiva.

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