VIDEO | Dieci anni senza Giulio Regeni l' università non dimentica | Una ricerca libera è presidio di democrazia

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, un’università ha organizzato una proiezione del documentario intitolato “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. L’evento ha visto un lungo applauso al termine della proiezione, inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”. Questa iniziativa è stata promossa dalla senatrice a vita e ha coinvolto complessivamente 76 atenei italiani. La manifestazione ha rappresentato un momento di commemorazione e riflessione collettiva.

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Un lungo applauso ha accompagnato all’università la proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e condivisa da 76 atenei italiani. L’incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Giulio Regeni | La dAnnunzio per la libertà della ricerca e della conoscenza

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