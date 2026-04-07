A Verona un incontro per Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa | università unite per la libertà della ricerca

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l’Università di Verona ha partecipato a un’iniziativa nazionale intitolata “Le Università per la libertà di ricerca”, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. L’evento ha coinvolto diverse università italiane, che si sono riunite per ricordare il ricercatore scomparso e sottolineare l’importanza della libertà nella ricerca scientifica. La partecipazione ha previsto incontri e momenti di riflessione dedicati a Regeni e alla tutela della libertà accademica.

Al Polo Zanotto si terrà la proiezione del documentario "Tutto il male del mondo" e un confronto pubblico: «La libertà di studio e ricerca è un valore imprescindibile» L’Università di Verona aderisce all’iniziativa nazionale “Le Università per la libertà di ricerca. A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio 2026 alle 17 nell’aula T2 del Polo Zanotto, dove è prevista la proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, seguita da un momento di confronto pubblico dedicato ai temi della libertà accademica e della tutela della ricerca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Giulio Regeni, dieci anni dopo: UniSalento rinnova l’impegno per verità e libertà di ricercaA un decennio dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, l’Università del Salento torna a onorare la memoria del giovane ricercatore friulano.

Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: “Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose”La famiglia del ricercatore italiano trovato senza vita al Cairo continua a non perdere la speranza chiedendo verità e giustizia Dieci anni senza...

Temi più discussi: Libertà di ricerca e impegno civile: l’Università di Verona ricorda Giulio Regeni; Caso Regeni, evento all’Università di Verona con documentario e dibattito; Spritz&Pitch Verona, gli spin-off dell’Università di Verona si presentano; Aoui e Università di Verona, 7 progetti vinti nella Ricerca finalizzata.

Università di Verona sostiene Giulio Regeni con un eventoIl 7 maggio l'Università di Verona ospita un evento per Giulio Regeni, con proiezioni e discussioni sulla libertà di ricerca e accademica. controcampus.it

I Regeni: La storia di Giulio dà fastidio a qualcuno. Il doc smuove le coscienzeCentinaia di firme per chiedere al governo di ripensarci, dopo lo stop ai fondi pubblici. Il successo che ha avuto dimostra che quel film racconta una storia ... repubblica.it

Il Ministero della Cultura ha negato il finanziamento a “Tutto il male del mondo”, documentario su Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Un film già realizzato, premiato e sostenuto da numerose università, escluso - facebook.com facebook

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica” x.com