Derby Rabiot sullo Scudetto | 7 punti sono tanti ma vediamo…

Dopo il derby tra Milan e Inter, il centrocampista rossonero Rabiot ha commentato la corsa allo Scudetto, affermando che sette punti di distacco sono tanti ma che tutto può ancora succedere. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attesa, con la squadra che si prepara alle prossime sfide per mantenere la speranza di vincere il campionato.

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Una serata così che entusiasmo dà e che prospettiva dà: "Bella vittoria, siamo tutti felici. Non è mai semplice vincere un Derby ovviamente. Sempre stesso discorso. Obiettivo tornare in Champions League, per questo importante vincere stasera. Dobbiamo continuare così e non perdere troppi punti con le squadre più piccole. Però per lo Scudetto siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa fanno loro in queste giornate e più avanti se riusciamo a tenere il ritmo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

