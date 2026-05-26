Dialogare insieme sul presente e sul futuro della comunità | a Palermo arriva il laboratorio di cittadinanza riflessiva

A Palermo si svolge il Laboratorio di Cittadinanza Riflessiva, promosso dall'associazione Utopia Civica. L'iniziativa invita cittadini di tutte le età a partecipare a incontri di ascolto, discussione e confronto sul presente e sul futuro della comunità locale.

L'associazione Utopia Civica è lieta di ospitare il Laboratorio di Cittadinanza Riflessiva, occasione preziosa per tutti i cittadini di ogni età per ascoltare, riflettere e dialogare insieme sul presente e sul futuro della nostra comunità. La Cittadinanza Riflessiva è uno spazio aperto alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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