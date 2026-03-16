Laboratorio di cittadinanza riflessiva | all' Epyc l' incontro per affrontare insieme le ansie e le paure del nostro tempo

All'Epyc si tiene un laboratorio di cittadinanza riflessiva, un momento dedicato a confrontarsi sulle emozioni e le preoccupazioni generate dalle notizie che riguardano il nostro ambiente sociale. L'incontro invita i partecipanti a condividere le proprie esperienze e a riflettere sulle reazioni di chiusura o apertura, offrendo uno spazio di dialogo per affrontare le tensioni del tempo presente.

All'Epyc torna il laboratorio di Cittadinanza riflessiva. Uno spazio pensato per incontrarci e affrontare insieme le ansie, le paure, le difficoltà sollecitate dalle notizie che riguardano il nostro micro e macro contesto sociale, le stesse che esitano in comportamenti di chiusura eo conflittualità nei confronti dell'altro diverso da noi. Giunti alla decima edizione palermitana della CR possiamo raccontare come questa esperienza di dialogo e confronto abbia contribuito a recuperare il piacere dello stare insieme e il desiderio di coltivare la fiducia nell'essere umano. L'appuntamento è fissato il 29 marzo. Per prenotarsi, bisogna inviare una email - entro il 2703 - ai seguenti indirizzi: noemiventurella@hotmail. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Fossolo, affollato incontro. Le paure dei cittadini per le aree allagabiliOltre 300 cittadini hanno partecipato martedì sera a Fossolo all’incontro di illustrazione della proposta del Pai, Piano di assetto idrogeologico,...

I vertici Ue sono nani che si credono giganti: meglio guardare a questo spettacolo senza ansie o pauredi Stefano Briganti L’Unione Europea entra nel 2026 nuda come il re della fiaba di Andersen “I vestiti dell’imperatore”.

Una selezione di notizie su Laboratorio di cittadinanza riflessiva...

Laboratori di Fumetti e Character Design a Cassano d'Adda, Cultura e Cittadinanza Attiva per i GiovanissimiLaboratori di Fumetti e Character Design a Cassano d'Adda, Cultura e Cittadinanza Attiva per i Giovanissimi I ragazzi di Cassano d'Adda imparano l'arte del fumetto e del character design, grazie a un ... ilgiorno.it

A Unipi 200mila euro per i Laboratori di cittadinanza scientificaUn progetto biennale per innovare la didattica delle discipline scientifiche per formare insegnanti e avvicinare ragazze e ragazzi, favorendo la parità di genere Pisa, 27 agosto 2025 - L’Università di ... lanazione.it