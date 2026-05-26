dialetto poesia e tradizioni prende il via lo storico concorso

È iniziata una nuova edizione di un concorso dedicato a dialetto, poesia e tradizioni locali. L’evento coinvolge partecipanti che presentano opere e contributi legati alla cultura e alle tradizioni del territorio. La competizione mira a valorizzare aspetti storici e culturali attraverso forme artistiche come la poesia e l’uso del dialetto. L’iniziativa si svolge in diverse fasi e si rivolge a autori di varie età.

Una nuova edizione dove storia, tradizione locale e poesia si fondono al servizio della cultura. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni della 53esima edizione del ‘Concorso di poesia dialettale e in lingua’, lo storico appuntamento culturale dedicato alla valorizzazione della poesia, della tradizione locale e del dialetto ferrarese. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di Lindo Guernieri e si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Pro Loco di Portomaggiore, in collaborazione con il Gruppo Chiave di Lettura e le associazioni Avis e #Oltre. Il concorso è suddiviso in quattro sezioni: poesia in dialetto ferrarese... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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