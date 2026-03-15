25 marzo | concorso poesia dialetto e sfida

Il 25 marzo è la data limite per inviare le poesie al concorso dedicato a Franco Loris Raffaelli, organizzato dall’associazione I poeti lucensi. La manifestazione si svolge in diverse location, tra Lucca e Porcari, e comprende anche eventi legati al dialetto e alla sfida poetica. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di poesia e dialetto locale.

La scadenza del 25 marzo segna il termine ultimo per inviare le poesie al concorso dedicato a Franco Loris Raffaelli, un’iniziativa che vede l’associazione I poeti lucensi impegnata in una serie di eventi primaverili a Lucca e Porcari. Oltre alla raccolta degli elaborati, l’agenda include un simposio sull’anima a Porcari e letture poetiche nel cuore storico della città, con la premiazione finale prevista per aprile. Il meccanismo di partecipazione richiede invii via email a un indirizzo specifico, con limiti precisi sulla lunghezza dei testi e la possibilità di scegliere tra lingua italiana o vernacolo. Queste attività non sono isolati eventi culturali ma rappresentano un tentativo strutturato di contrastare la superficialità delle interazioni digitali moderne, puntando su contenuti profondi che guidino l’agire quotidiano dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 marzo: concorso poesia, dialetto e sfida Articoli correlati Un parco unico in Italia. E’ dedicato alla poesia in dialetto massese. E si pensa a un festivalLa città festeggerà con 24 ore di anticipo la Giornata mondiale della Poesia e con una cerimonia che punterà sul dialetto, voce portante anche della... Un concorso di poesia senza confiniNumeri da record per il Premio internazionale centro Giovani e Poesia di Triuggio giunto alla 35esima edizione. Altri aggiornamenti su 25 marzo concorso poesia dialetto e... Temi più discussi: Il Gran Premio di Poesia 2026 della RATP: inviate le vostre poesie per essere esposte nelle metropolitane; È Online il Programma del Bifest 2026; A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo, ecco il programma del 2026; CASAPULLA – Continua il cineforum di ‘Lighthouse’: ecco i film di marzo e aprile. Presto un concorso di poesia in sinergia con le altre associazioni del territorio. Aperta fino al 25 marzo la partecipazione al concorso di poesia Franco Loris RaffaelliPremiazioni il 25 aprile durante 'Lucca città di carta'. Il programma delle attività primaverili de 'I poeti lucensi' ... luccaindiretta.it Milazzo, FilicusArte: la premiazione del concorso nazionale di poesia e pitturaMilazzo: Palazzo D’Amico ospita la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia e pittura FilicusArte 2025. 24live.it Nel marzo 1993 #LauraPausini raggiunge il vertice delle classifiche con il brano “La solitudine”, con cui aveva partecipato al Festival di Sanremo ottenendo la vittoria nella sezione "Novità". credits: @laurapausini #radiosubasio #subasiorewind #lasolitudine facebook 15 marzo – Giornata nazionale per i disturbi del comportamento alimentare. Colpiscono migliaia di persone. Riconoscerli, parlarne e chiedere aiuto può salvare la vita. Informazione, ascolto e accesso alle cure sono fondamentali: nessuno deve affrontare que x.com