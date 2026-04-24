Versi in italiano e dialetto torna il concorso di poesia ' Estate a Bari' | Bando aperto a tutti

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, è stata annunciata la terza edizione del concorso di poesia ‘Estate a Bari’. Il bando è aperto a tutti e invita i partecipanti a inviare versi in italiano e dialetto. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono già aperte. La scadenza per l’invio delle opere è fissata per il mese prossimo. La premiazione si terrà nel mese di agosto.

È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, la terza edizione del concorso di poesia ‘E.state a Bari’. L’iniziativa, promossa dall’associazione internazionale di docenti Said, è dedicata alle emozioni e alle suggestioni suscitate dall’universo poetico.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate 25 marzo: concorso poesia, dialetto e sfidaLa scadenza del 25 marzo segna il termine ultimo per inviare le poesie al concorso dedicato a Franco Loris Raffaelli, un’iniziativa che vede... “Primavera di Versi”, aperte le iscrizioni al concorso di poesiaUn appuntamento che negli anni si è consolidato come spazio di espressione, ascolto e valorizzazione della scrittura poetica, coinvolgendo autori di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tarcento-Ragogna. I versi del poeta operaio dal Friuli a Washington; 100 poeti e poetesse da leggere: una lista di classici consigliati; Il colpo di Lovaglio in Mps e la centralità di BlackRock nel sistema bancario italiano; Monza: addio a Paolo Pezzaglia, la fierezza d’essere poeta e i versi non letti a Montale. Buondì, Claudio. Un inno alla "Poesia" abbacinante, troppo lungo per trascriverlo (peccato!), ma troppo intenso per privarsi della magia dei suoi versi. L’incipit: "Accadde in quell'età... La poesia venne a cercarmi. Non so da dove sia uscita, da inver x.com Comune di Andrano. . Momenti di...versi con Antonio Damiano - facebook.com facebook