Di Prinzio fa il bis a Guardiagrele | vittoria netta e maggioranza definita ecco il nuovo consiglio comunale

Guardiagrele ha confermato il sindaco uscente del centrodestra con una vittoria netta, ottenendo la rielezione e una maggioranza stabile nel nuovo consiglio comunale. La lista “Progetto per Guardiagrele” ha ottenuto il sostegno degli elettori, consolidando il suo ruolo di guida della città. La vittoria di Di Prinzio segna la continuità amministrativa, con una maggioranza che garantisce l’approvazione delle future decisioni comunali. I risultati ufficiali hanno confermato la vittoria del candidato e la composizione del nuovo consiglio.

Guardiagrele sceglie la continuità e conferma alla guida della città Donatello Di Prinzio. Il sindaco uscente del centrodestra, candidato con la lista "Progetto per Guardiagrele", è stato rieletto con 2.815 voti, pari al 56,79% delle preferenze, superando Piergiorgio Della Pelle, candidato del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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