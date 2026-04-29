Guardiagrele la Lega rompe con Di Prinzio | Inaffidabile e scorretto
A Guardiagrele si infiamma lo scontro politico in vista delle prossime elezioni comunali di maggio. La Lega ha annunciato di aver rotto con il sindaco uscente, accusandolo di inaffidabilità e scorrettezza, dopo che il partito è stato escluso dalla lista di centrodestra. La decisione ha portato a un rinnovato confronto tra le parti, mentre le candidature e le alleanze si fanno sempre più complesse.
Si accende lo scontro politico a Guardiagrele in vista delle elezioni comunali di maggio. La Lega attacca frontalmente il sindaco uscente Donatello Di Prinzio dopo l’esclusione del partito dalla lista di centrodestra.Parole durissime arrivano da Sabrina Bocchino, Maurizio Bucci e dalla.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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