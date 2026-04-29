Guardiagrele la Lega rompe con Di Prinzio | Inaffidabile e scorretto

A Guardiagrele si infiamma lo scontro politico in vista delle prossime elezioni comunali di maggio. La Lega ha annunciato di aver rotto con il sindaco uscente, accusandolo di inaffidabilità e scorrettezza, dopo che il partito è stato escluso dalla lista di centrodestra. La decisione ha portato a un rinnovato confronto tra le parti, mentre le candidature e le alleanze si fanno sempre più complesse.