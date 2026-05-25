Elezioni comunali a Guardiagrele confermato il sindaco uscente Donatello Di Prinzio

Notizia in breve

Il sindaco uscente di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, è stato riconfermato alla guida del Comune. La sua candidatura, sostenuta dalla lista Progetto per Guardiagrele, ha ottenuto il consenso degli elettori nelle elezioni comunali. La sua riconferma rappresenta la continuità amministrativa per il mandato successivo. La verifica dei risultati elettorali ha confermato la sua vittoria. Nessun altro candidato ha presentato opposizione significativa.