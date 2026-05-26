Angel Di Maria ha ricordato la stagione 201415 trascorsa con il Manchester United, definendola un’esperienza negativa. L’ex calciatore ha accusato l’allenatore Van Gaal e altri dirigenti di aver contribuito a farlo odiare il club. Ora tornato al Rosario Central, Di Maria ha raccontato le difficoltà vissute durante il suo periodo in Inghilterra. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi delle sue dichiarazioni.

Angel Di Maria, oggi tornato al Rosario Central, ripercorre la disastrosa stagione 201415 vissuta in Inghilterra con il Manchester United. Ángel Di María, rientrato in Argentina al Rosario Central a 38 anni dopo la seconda parentesi al Benfica, è tornato a parlare del momento più buio della sua carriera: la stagione 201415 con la maglia del Manchester United. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo In un’intervista rilasciata alla BBC, l’esterno ha confessato apertamente come il pessimo rapporto con il tecnico Louis van Gaal e le oggettive difficoltà ambientali lo abbiano rapidamente spinto a detestare la sua permanenza in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Maria e l’incubo Manchester United: «Van Gaal e i ladri mi hanno fatto odiare il club»

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