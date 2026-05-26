Il tecnico ha dichiarato di aver puntato a raggiungere l’obiettivo con la squadra. Dopo la salvezza, ha commentato la vittoria a Cagliari come un momento decisivo. Ha aggiunto che ora si concentrano a pianificare il futuro, mantenendo la sostenibilità come principio fondamentale. Ha anche detto di apprezzare mettersi in discussione e di aver lavorato per migliorare le prestazioni della squadra.

Il riscatto del mister dopo la salvezza: «Vittoria a Cagliari punto di svolta. Ora programmiamo il futuro, la sostenibilità resta il dogma».. Eusebio Di Francesco ce l’ha fatta all’ultima giornata a salvare il suo Lecce. Il Corriere dello Sport ha raccolto le sue parole di felicità per l’impresa raggiunta dalla sua squadra. FELICITA’ « Sai perché sono felice? Perché io credo al ruolo sociale che abbiamo noi che facciamo calcio. Io mi sento un potenziale tramite di gioia. Attraverso una vittoria un popolo gioisce. Ecco, io vedo la gente felice e sono felice per questo. Il risultato è uno strumento e la felicità che scatena va oltre, si riverbera sulla vita magari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Francesco: «Lecce, dovevo centrare l’obiettivo. Mi piace mettermi in discussione»

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