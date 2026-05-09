Dopo una sconfitta al Mapei, il tecnico ha dichiarato di non gradire le sconfitte, ma di essere soddisfatto del risultato complessivo. In meno di due mesi, ha adottato un diverso approccio mentale, portando a un cambiamento nelle sue strategie. Nonostante l’esito negativo in una partita recente, il suo percorso e le azioni intraprese finora non vengono considerati compromessi dal risultato singolo.

? Punti chiave Come ha fatto Lombardo a cambiare mentalità in soli due mesi?. Perché la sconfitta al Mapei non pregiudica il lavoro svolto?. Quali fattori hanno permesso di evitare i playout quest'anno?. Come gestirà la squadra le ultime partite senza pressione?.? In Breve Sconfitta al Mapei Stadium contro la Reggiana nonostante l'obiettivo già centrato venerdì scorso.. Salvezza ottenuta con una settimana di anticipo dopo nove partite sotto la guida di Lombardo.. Miglioramento rispetto alla scorsa stagione evitando i playout per la permanenza in categoria.. Lombardo sottolinea la tenuta del gruppo nonostante le pesanti assenze di alcuni giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardo: non mi piace perdere, ma l’obiettivo è raggiunto

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