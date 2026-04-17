Europei di Judo 2026 Giuffrida è bronzo | Mi piace mettermi in gioco Merito la felicità

A Tbilisi, in Georgia, Odette Giuffrida ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di judo del 2026. La judoka italiana ha commentato di apprezzare la possibilità di mettersi in gioco e di sentire una sensazione di felicità dopo aver ottenuto il podio. L’evento si è svolto con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni che si sono sfidati nelle competizioni ufficiali.

Tbilisi – Una splendida Odette Giuffrida si prende la medaglia di bronzo agli Europei di Judo, a Tbilisi, in Georgia. L’Azzurra firma il primo podio italiano di competizione, con evento in svolgimento fino a domenica 19 aprile. A seguito dell’argento avuto nel 2025, l’atleta dell’Esercito, già medagliata olimpica, mondiale ed europea, prosegue la striscia positiva della gara continentale e aggiunge un alloro in bacheca. Nella categoria dei -52 kg, ha vinto la finale per il terzo posto su Pupp (Ungheria) con un waza – ari al golden score. “Per ora provo sensazioni contrastanti. Sono dispiaciuta per la semifinale perchè stavo facendo un buon combattimento, l’ho mancato per poco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it JUDO - CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A2 2026 - Femminile - Tatami 4 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo! Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Judo 2026 - Campionati Europei Senior: Finali (1a giornata) - Video; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei: Odette di bronzo nella prima giornata a Tbilisi!. Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via ... oasport.it DIRETTA LIVE - Seguite con noi la seconda giornata degli Europei di judo: l'Italia schiera quattro outsider, c'è il rientro di Toniolo facebook La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui shorturl.at/WAh9K @FijlkamOfficial x.com