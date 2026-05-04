Un uomo noto come il «signore dell'anello» ha condiviso la sua esperienza con dispositivi indossabili progettati per monitorare parametri biometrici legati alla longevità. Questi dispositivi, che si indossano quotidianamente, registrano dati sulla salute e il benessere, ma il loro utilizzo corretto è fondamentale per ottenere risultati affidabili. La testimonianza si inserisce in un contesto di crescente interesse verso tecnologie che promuovono uno stile di vita più consapevole.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Qui la versione lunga «L'Oura Ring nasce per studiare il sonno nelle varie fasi con uno score che va da 0 a 100 e permette di valutare prontezza, variazione di frequenza cardiaca, energia, resilienza e altri parametri. Ha anche sensori che misurano i passi, le calorie consumate. Non presenta controindicazioni, ma deve essere usato cum grano salis perché è un dispositivo che se non rileva i dati in modo ottimale dà dei risultati falsati e se dato in mano a chiunque può condizionare la vita», chiarisce De Nobili. L'Oura Ring potrebbe aiutare...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Device indossabili pro-longevità: la testimonianza del «signore dell'anello»

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