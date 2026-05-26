Deve trasferire con urgenza i soldi su un altro conto ma la vittima sventa la truffa e blocca il bonifico
Un anziano di Gaeta è stato contattato telefonicamente da persone che si sono spacciate per un operatore bancario, chiedendo di trasferire urgentemente dei soldi su un altro conto. La vittima è riuscita a sventare la truffa bloccando il bonifico prima che venisse completato. Le persone al telefono hanno parlato di tentativi di frode e movimenti sospetti sul conto, che però erano inventati.
Hanno contattato un anziano di Gaeta spacciandosi per un operatore del suo istituto bancario. Al telefono hanno quindi prospettato alcuni tentativi di frode e movimenti sospetti sul conto corrente (in realtà inesistenti), convincendo la vittima a trasferire una consistente somma di denaro su un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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