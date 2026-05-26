Deve trasferire con urgenza i soldi su un altro conto ma la vittima sventa la truffa e blocca il bonifico

Notizia in breve

Un anziano di Gaeta è stato contattato telefonicamente da persone che si sono spacciate per un operatore bancario, chiedendo di trasferire urgentemente dei soldi su un altro conto. La vittima è riuscita a sventare la truffa bloccando il bonifico prima che venisse completato. Le persone al telefono hanno parlato di tentativi di frode e movimenti sospetti sul conto, che però erano inventati.