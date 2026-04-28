Le abbiamo fatto un bonifico per sbaglio deve restituire i soldi | vittima e poliziotti sventano una truffa

Una vittima ha ricevuto una chiamata in cui veniva persuasa a compiere alcune operazioni bancarie, portandola a trasferire denaro sul suo conto. Successivamente, si è scoperto che si trattava di una truffa, e la polizia ha fermato i responsabili. La vittima aveva effettuato un bonifico per errore e ora si richiede la restituzione dei soldi. Gli agenti hanno intervenuto per sventare il tentativo di raggiro.

Erano riusciti a convincerlo telefonicamente a fare delle operazioni per fargli smaterializzare un buono fruttifero postale e trasferire la somma sul suo conto. A quel punto avrebbero provato a fargli credere che quei soldi “accreditati” erano legati a un bonifico errato che avrebbe dovuto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sventano la "truffa della ballerina": agenti recuperano i soldi del bonificoTruffa su WhatsApp: recuperata parte della somma sottratta grazie al tempestivo intervento della polizia locale. Fai il bonifico istantaneo e scopre la truffa quando va in caserma con la ricevuta. "Le forze dell'ordine non chiedono soldi"In base alla ricostruzione dell'Arma, il ragazzo si è qualificato falsamente come appartenente alla polizia postale, attraverso lo scambio di sms e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vende l’auto per 26.000 euro ma il bonifico non arriva. Poi al telefono: Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro; Mentana, Ranucci, Gabanelli, Draghi: ecco come i volti noti vengono usati per truffare | Milena Gabanelli; Borghi (Lega), noi per l'abbandono anche unilaterale del Patto di stabilità; San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre. “Abbiamo di nuovo un impianto funzionante”, ha detto, in apertura del Consiglio comunale di Aosta, il sindaco Raffaele Rocco. Il 22 aprile la Regione ha revocato la diffida dell’ottobre 2024. Chiusi alcuni adempimenti, il Tempio crematorio può riaprire. #tempi facebook “Il cane Pippo ha salvato il nostro matrimonio e noi l’abbiamo salvato dai nostri litigi di coppia” - La storia raccontata da @Valeria_Randone per @lazampa su @LaStampa e @repubblica @fulviocerutti x.com