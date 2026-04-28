Le abbiamo fatto un bonifico per sbaglio deve restituire i soldi | vittima e poliziotti sventano una truffa

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittima ha ricevuto una chiamata in cui veniva persuasa a compiere alcune operazioni bancarie, portandola a trasferire denaro sul suo conto. Successivamente, si è scoperto che si trattava di una truffa, e la polizia ha fermato i responsabili. La vittima aveva effettuato un bonifico per errore e ora si richiede la restituzione dei soldi. Gli agenti hanno intervenuto per sventare il tentativo di raggiro.

Erano riusciti a convincerlo telefonicamente a fare delle operazioni per fargli smaterializzare un buono fruttifero postale e trasferire la somma sul suo conto. A quel punto avrebbero provato a fargli credere che quei soldi “accreditati” erano legati a un bonifico errato che avrebbe dovuto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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