Desiderio Garufo l’Ultimo Passo dell’Uomo Vento

Desiderio Garufo annuncia di smettere di giocare a calcio. La decisione è definitiva e senza ritorno. L’ex calciatore consegna il testimone a chi seguirà la sua carriera. Nessun dettaglio sui motivi o sulla data di addio. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Garufo termina così la sua esperienza nel calcio professionistico. La sua carriera si conclude con questa scelta.

Desiderio Garufo non lascia il calcio: lo consegna, come un testimone sacro, a chi verrà dopo di lui. Il suo addio è un’immagine che sembra uscita da un poema antico: un guerriero che depone l’armatura dopo vent’anni di battaglie, sapendo di aver combattuto ogni guerra con onore, sapendo di aver lasciato un segno che non si cancella. Ha vinto ovunque ci fosse da vincere. Con il Trapani ha scritto una cavalcata che ancora oggi viene raccontata come una leggenda popolare, una promozione in Serie B che ha cambiato la storia di una città intera. Con il Novara ha aggiunto un altro titolo, confermandosi uomo da imprese, da stagioni che non si dimenticano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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