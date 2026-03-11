La Denim Collection di Chanel, realizzata in edizione limitata, sta rapidamente esaurendo le scorte. Si tratta di un insieme di prodotti di trucco che combina elementi di stile casual e lusso. La collezione include diversi articoli, tutti caratterizzati da dettagli ispirati al denim. La richiesta tra i consumatori sta crescendo, rendendo questa linea uno dei punti di riferimento del momento.

Lei non si limita ad indossarlo ma lo interpreta in ogni sua sfumatura, con naturalezza. E oggi il denim si indossa anche sulle palpebre. Le armonie Les 4 Ombres Denim Dream e Coco Jean svelano l’intera palette cromatica del blu. Se la prima esprime la delicatezza, attraverso un platino madreperlato, un rosa antico opaco, un blu pastello satinato e un antracite madreperlato, la seconda gioca sull’intensità, di un blu azzurro madreperlato, un antracite argento madreperlato, un beige dorato e un marrone tortora satinato. Tra gli altri prodotti più iconici della collezione c'è la Cipria Illuminante Coco Denim, racchiusa in una pochette esclusiva, che cattura lo sguardo come un filo metallizzato intessuto nella trama dei jeans. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Denim Collection di Chanel, l'ultimo oggetto del desiderio

Articoli correlati

Denim su denim su denim: Chanel omaggia il tessuto cult con una collezione make upIndossata nei suoi differenti look da Lily-Rose Depp, Ambassador della Maison, è dotata di un forte senso di indipendenza.

L’oggetto-desiderio del momento è la borsa bordeaux, l’accessorio luxury dell’invernoLe borse sono diventate molto più di un accessorio, sono l’elemento che va a completare o a definire il look.

Tutti gli aggiornamenti su Denim Collection di

Temi più discussi: Il total denim è il look del momento, trucco compreso; I jeans per accogliere la primavera? Secondo Jacqueline Luna Di Giacomo sono esattamente così; adidas riporta in campo la leggendaria maglia denim USA dei Mondiali 1994; Il ritorno di Jean’s West, Benetton riporta in scena il denim western degli anni ’70.

La nuova capsule denim di Luisa SpagnoliLuisa Spagnoli presenta la Denim Capsule reinterpretando il denim con eleganza, linee sartoriali e uno stile femminile contemporaneo. fashiontimes.it

Loro Piana e il trionfo del Denim: una Capsule Collection per la nuova stagioneLa nuova capsule collection firmata Loro Piana è un trionfo di denim, ecco il vero must per la nuova stagione. Ma lo sapete che sta per cominciare una nuova stagione autunnale? Beh, a quanto pare in ... myluxury.it

Denim Love Alert! Trovare il jeans perfetto è difficile, trovarne DUE a questo prezzo è impossibile! Approfitta della nostra Denim Collection: acquistando un paio di jeans, il secondo per te costa solo 15,99€! Cerca i modelli selezionati con il pendaglio speci - facebook.com facebook