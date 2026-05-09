La bandiera salvata all’ultimo | missione speciale dell’ex rettore tra bidoni vento e dignità di quartiere

Un ex rettore ha recuperato all’ultimo momento una bandiera che sembrava destinata a essere abbandonata tra i rifiuti, tra sacchetti dell’umido e scatole di pizza. La scena si è svolta in un quartiere di città, dove, tra vento e rumori di strada, è avvenuto il salvataggio di un simbolo. La bandiera è stata ripresa in un gesto che ha suscitato attenzione tra i residenti.

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AREZZO – Sembrava destinata a finire schiacciata tra un sacchetto dell’umido e una scatola di pizza unta, invece il vessillo di Porta San Lorentino è stato salvato in extremis grazie a una vera operazione di recupero medievale coordinata dall’ex rettore Gianni Cantaloni, entrato in azione dopo aver letto – o più probabilmente intuito dai titoli – il nostro precedente articolo. La telefonata alla redazione è arrivata con toni da Protezione Civile della Giostra. “Ho già sentito anche la SEI” ha detto Cantaloni, deciso a rintracciare la bandiera dispersa come se si trattasse del Sacro Graal o almeno delle palle del Buratto sparite durante le prove.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La bandiera salvata all’ultimo: missione speciale dell’ex rettore tra bidoni, vento e dignità di quartiere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sgombero dell'ex palestra Lupo, l'assessore Sangiorgio: "Restituiamo dignità al quartiere"Secondo l'assessore e coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, l’operazione risponde alle istanze che la cittadinanza rivolgeva alle istituzioni... Sgombero dell'ex palestra Lupo, Sangiorgio (FdI): "Restituiamo dignità al quartiere"Secondo il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, l’operazione risponde alle istanze che la cittadinanza rivolgeva alle istituzioni da anni... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Infartuato salvato da Alpini, Nicolò dona bandiera della Liguria ai soccorritori; Francesca, la guardiana del faro dell’Isola d’Elba (e l’unica in Italia): Salvata dalla bellezza dei luoghi, sono rinata; Arresto cardiaco al ristorante, 52enne salvo grazie al defibrillatore: Un caso che fa scuola; La transizione di genere non salva i ragazzi fragili. Anzi. PRASCORSANO - Salvata la bandiera storica dell'Associazione Nazionale combattenti - FOTOIl consorzio «San Luca per la cultura, l'arte e il restauro» ha recentemente concluso il complesso salvataggio della bandiera dedicata all'Associazione Nazionale dei combattenti ... quotidianocanavese.it “Vuoi vedere se lo chiamo [Amadeus ndr.] lo troviamo ancora con la a,goletta dell’Inter Non ricordo se l’ho salvato Amadeus o Belzebù” * risponde Amadeus con la bandiera dell’Inter* x.com