Derby Toro-Juve scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri

Otto ultrà arrestati durante gli scontri al derby Torino-Juventus sono stati scarcerati. La decisione è stata presa dopo l’arresto, avvenuto in relazione agli incidenti verificatisi durante la partita. Nessun dettaglio sui motivi specifici della scarcerazione è stato comunicato.

Sono stati scarcerati gli otto ultrà arrestati a Torino in seguito agli scontri avvenuti durante il derby della Mole. Lo ha deciso il gip del tribunale al termine dell’udienza di convalida, disponendo per tutti l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Il procedimento riguarda le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. L’inchiesta sul tifoso ferito Secondo quanto emerso, la procura avrebbe aperto un autonomo fascicolo d’indagine sul caso di Marco Leonardo Basoccu, il trentaseienne ultrà juventino appartenente al gruppo Viking rimasto gravemente ferito al volto durante gli scontri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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