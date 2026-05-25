Un tifoso di 30 anni è ricoverato in prognosi riservata alle Molinette dopo aver subito un trauma cranico durante gli scontri tra ultrà prima del derby a Torino. Le autorità hanno arrestato otto persone in relazione ai disordini e stanno conducendo controlli della Digos. Le indagini si concentrano sugli incidenti avvenuti prima della partita.

Torino - Il trentaseienne resta alle Molinette in prognosi riservata dopo il trauma cranico; indagini sui disordini prima del derby con otto arresti e controlli della Digos. Restano stabili, ma ancora gravi, le condizioni del tifoso juventino di 36 anni rimasto ferito negli scontri ultrà avvenuti a Torino prima del derby della Mole. L’uomo, identificato come Marco Leonardo Basoccu, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Molinette, dove resta in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il paziente ha riportato un trauma cranico severo. La ferita sarebbe stata provocata da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro, anche se la dinamica resta al centro degli accertamenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Derby, tifoso in terapia intensiva: otto arresti dopo gli scontri ultrà Torino

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