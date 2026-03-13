Serie A | la stagione con meno gol del 21° secolo colpisce tutti gli appassionati

La stagione di Serie A si distingue per il numero record di gol segnati, risultando la più bassa del 21° secolo. Tra i marcatori, Lautaro Martinez si conferma come l’unico a trovare la rete in questa fase. La diminuzione delle reti ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, rendendo questa annata particolarmente diversa rispetto alle precedenti.

Dopo 28 giornate giocate in Serie A, un dato sorprendente emerge: Lautaro Martinez è l'unico calciatore ad aver raggiunto la doppia cifra nei gol. Questo primato non rappresenta soltanto un successo personale per l'attaccante dell'Inter, ma solleva interrogativi sullo stato attuale dei marcatori nella massima serie italiana. La difficoltà nel trovare attaccanti prolifici è un fenomeno che si ripete negli ultimi anni, spingendo gli analisti a riflettere su diversi aspetti che influenzano il rendimento offensivo. Dati ufficiali recenti confermano che il numero di gol segnati dai migliori attaccanti è in calo.

