Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza | appuntamento dal 30 maggio al 1° giugno

Dal 30 maggio al 1º giugno 2026, Castellabate sarà teatro della 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza. L’evento si svolgerà nel centro del paese e attirerà appassionati di cucina e tradizione locale. La manifestazione prevede degustazioni di piatti a base di pesce di paranza, realizzati da chef e ristoratori della zona. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario gastronomico della regione.

Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento. L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno A Castellabate torna la grande festa del mare: tre giorni tra gusto, tradizione e spettacoli Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà... Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugnoTempo di lettura: 2 minuti Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza; La Federazione delle professioni sanitarie inaugura la nuova sede a Roma; Trentola Ducenta. 24enne beccato dalle telecamere mentre sversa rifiuti. Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: sapori e tradizione dal 30 maggio al 1° giugno Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: sapori e tradizione ...Torna a Castellabate la 15ª Festa del Pescato di Paranza. Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, a Villa Matarazzo, gastronomia cilentana, show cooking e novità gluten free ... infocilento.it Torna la Festa del pescato di paranza a CastellabateIl pescato cilentano - triglie, calamari, gamberi e totani - preparato e fritto in una maxi padella sarà protagonista della Festa del Pescato di Paranza, in programma dal 30 maggio al 1 giugno a Caste ... ansa.it Il profumo del mare torna a Castellabate! Dal 30 maggio al 1° giugno, Villa Matarazzo ospita la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza. Un appuntamento imperdibile per celebrare il cuore gastronomico del Cilento. Non mancate! #Castellabate - facebook.com facebook