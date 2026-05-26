Derby di Torino scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri
Otto ultrà arrestati durante gli scontri avvenuti a Torino in occasione del derby della Mole sono stati scarcerati. Il gip del tribunale ha deciso di rimetterli in libertà, imponendo loro l’obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria.
Otto ultrà arrestati durante gli scontri scoppiati a Torino in occasione del derby della Mole sono stati scarcerati dal gip del tribunale, che ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida degli arresti eseguiti dopo i disordini avvenuti a margine della sfida tra Juventus e Torino. Il procedimento aperto riguarda le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto durante le tensioni che hanno coinvolto gruppi ultras e forze dell’ordine nelle ore del derby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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