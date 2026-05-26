Derby di Torino scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontri

Otto ultrà arrestati durante gli scontri scoppiati a Torino in occasione del derby della Mole sono stati scarcerati dal gip del tribunale, che ha disposto per tutti l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida degli arresti eseguiti dopo i disordini avvenuti a margine della sfida tra Juventus e Torino. Il procedimento aperto riguarda le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto durante le tensioni che hanno coinvolto gruppi ultras e forze dell’ordine nelle ore del derby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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