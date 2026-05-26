Depurazione Cordaro | A Santa Flavia consegnati i lavori di un’opera attesa da quarant' anni
I lavori per il depuratore a Santa Flavia sono stati consegnati questa mattina, segnando l’avvio di un’opera attesa da quarant’anni. L’intervento mira a migliorare la gestione delle acque reflue e a rispettare gli standard europei. La consegna ufficiale rappresenta un passo importante per il territorio, che da decenni aspetta un intervento di questa portata. La consegna è stata comunicata da un rappresentante locale.
“Quella di oggi per Santa Flavia è una giornata storica, l’inizio dei lavori di un’opera, come il depuratore, atteso da quaranta anni, traduce in fatto concreto la ricerca e il conseguimento di standard europei a cui vogliamo adeguare il livello della qualità di vita dei siciliani”. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Santa Flavia(PA): depurazione: consegnati i lavori di unopera attesa da 40 anni
Notizie e thread social correlati
Nuova ciclabile tra via Don Sala e via Romea, Ancisi (LpR): "Opera attesa da anni, finalmente i lavori"Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile che collegherà via Don Carlo Sala a viale Europa e, in seguito, a via Romea Sud, vicino alla...
Leggi anche: Consegnati i lavori sulla strada Mosella, un anno per completare l’opera
Argomenti più discussi: Al via i lavori del depuratore di Santa Flavia; Santa Flavia, firma e avvio dei lavori per il depuratore: Svolta storica dopo 50 anni.
Depurazione, Cordaro: A Santa Flavia consegnati i lavori di un’opera attesa da 40 anni dlvr.it/TSjRqg x.com
Oggi, nell’Aula consiliare di Santa Flavia, incontro con cittadini, il Subcommissario Toto Cordaro, il RUP Ing. Cinzia Caradonna, l’amministrazione comunale e l’impresa appaltante per la consegna del cantiere e la firma dell’inizio dei lavori di adeguamento del facebook
2 min di letturaSANTA FLAVIA (PALERMO) – Quella di oggi per Santa Flavia è una giornata storica, l’inizio dei lavori di un’opera, come il depuratore, atteso da quaranta anni, traduce in fatto concreto la ricerca e i ... livesicilia.it
Depurazione, Cordaro: A Santa Flavia consegnati i lavori di un’opera attesa da 40 anniL'avvio dei lavori di adeguamento del depuratore consente finalmente di tradurre in fase esecutiva un progetto fondamentale. ilsicilia.it