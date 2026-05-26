Depurazione Cordaro | A Santa Flavia consegnati i lavori di un’opera attesa da quarant' anni

Notizia in breve

I lavori per il depuratore a Santa Flavia sono stati consegnati questa mattina, segnando l’avvio di un’opera attesa da quarant’anni. L’intervento mira a migliorare la gestione delle acque reflue e a rispettare gli standard europei. La consegna ufficiale rappresenta un passo importante per il territorio, che da decenni aspetta un intervento di questa portata. La consegna è stata comunicata da un rappresentante locale.