Consegnati i lavori sulla strada Mosella un anno per completare l’opera

Il sindaco Francesco Miccichè: “Un traguardo infrastrutturale che migliorerà i collegamenti e decongestionerà il traffico” Gli uffici comunali e la direzione dei lavori hanno firmato il verbale di consegna delle opere di manutenzione straordinaria della strada Mosella, arteria strategica di collegamento tra la Strada statale 640 e la Strada statale 115. L’intervento, finanziato con 3,5 milioni di euro, prevede la ricostruzione della carreggiata e del manto bituminoso, la sostituzione dei giunti sui viadotti, il rinnovo delle barriere di sicurezza, il risanamento delle strutture in cemento armato e il miglioramento della segnaletica. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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