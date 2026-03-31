L' azienda napoletana coinvolta nell' inchiesta contro il clan Zagaria | per un appalto l' incontro con un consigliere regionale I NOMI

Un'azienda di Napoli è al centro di un'inchiesta che coinvolge il clan Zagaria, con l'accusa di aver ricevuto circa 200 mila euro provenienti dal clan stesso. I soldi sarebbero stati investiti nell'attività legale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Durante le indagini, si è verificato un incontro tra un rappresentante dell'azienda e un consigliere regionale.

Tutti gli arrestati partenopei coinvolti nell'inchiesta contro i casalesi. Sotto la lente d'ingrandimento, il servizio di igiene urbana a Mondragone Soldi del clan Zagaria investiti all'interno della sua azienda. Una cifra di circa 200mila euro che si sarebbe adoperato per ripulire attraverso l'attività lecita dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È napoletano uno degli elementi cardine dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 23 persone, 19 in carcere e quattro ai domiciliari, a opera dei carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia contro la fazione degli Zagaria del clan dei casalesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'azienda napoletana coinvolta nell'inchiesta contro il clan Zagaria: per un appalto, l'incontro con un consigliere regionale (I NOMI) Articoli correlati Il clan Zagaria dietro l’azienda dei rifiuti, contatti col consigliere regionale Zannini per l’appalto a MondragoneL'azienda Isvec sarebbe stata controllata dal clan Zagaria dei Casalesi; nell'ordinanza i contatti tra il consigliere regionale Giovanni Zannini e... Leggi anche: ‘Ndrangheta, Messina colpita dall’operazione “Libeccio”: coinvolta azienda locale tra le vittime dei clan del Crotonese