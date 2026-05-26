DENZA apre ufficialmente il suo primo showroom italiano a Bologna in collaborazione con il Gruppo Barchetti. Il gruppo BYD porta fisicamente nel nostro Paese il marchio premium dedicato ai veicoli elettrici e elettrificati, e prepara anche il debutto della sua rete Flash Charging per la ricarica rapida. Il primo showroom DENZA in Italia apre a Bologna. Lo showroom di via Agucchi a Bologna sarà uno dei riferimenti DENZA per il Nord Italia e nasce dalla collaborazione con il Gruppo Barchetti, realtà storica del settore automotive italiano presente oggi con più marchi e sedi sul territorio. DENZA punta al segmento premium, ma non ha certo il retaggio di cui godono i marchi storici occidentali e, considerati i prezzi, le DENZA Z9GT e DENZA D9 andranno a scontrarsi con tutto il mondo del premium tedesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Denza arriva in Italia nel primo showroom, l’intervista a Andreas Barchetti

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